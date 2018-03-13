У Дарницькому районі Києва вулиця перетворилася на озеро: у водоймі глухнуть іномарки (відео)

За словами киян, вулицю затоплює регулярно, а комунальні служби залишаються осторонь.

Вулицю Фанерну в Києві (Дарницький район) з настанням відлиги затопило водою.

Читайте такожУ Києві на Печерську прорвало трубу - дорога перетворилася на ковзанку (фото)Як повідомляють кияни на сторінці проекту dtp.kiev.ua на Facebook, в «озері», що утворилось на місці дороги, глухнуть автомобілі: тільки за сьогодні в воді зупинилися щонайменше п'ять авто (серед яких – «елітний» BMW).

За словами користувачів, затоплює вулицю регулярно – після дощів чи снігу. І кожен раз автомобілі на ній глухнуть. При цьому, комунальники залишаються осторонь від проблеми.

Про затоплення вулиці Фанерної у Дарницькому районі повідомлялося в грудні минулого року. Внаслідок затоплення вулиці рух по ній було паралізовано, а для його нормалізації комунальним службам довелося відкачувати воду.