У Києві після сильного дощу затопило цілу вулицю, автомобілі доводилося витягати з води (фото, відео)

У Дніпровському районі Києва після сильного дощу затопило вулицю Фанерна. Про це повідомляє "112 Україна".

Внаслідок затоплення вулиці рух по ній було паралізовано, а для його нормалізації комунальним службам довелося відкачувати воду.

"На вул. Фанерній не можна ні пройти, ні проїхати через кількість води внаслідок дощу. Потрапивши у воду, одним водіям доводилося виштовхувати свої машини з води, інші все одно долали водні перешкоди, при цьому істотно знижуючи швидкість. Ймовірна причина такої кількості води - це погано працююче водовідведення. Ми мали можливість поспілкуватися з диспетчерами з "Київавтодору" в Дніпровському районі, де нам повідомили, що на місце виїжджали представники, вони викачували воду", - передає кореспондент "112 Україна".

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Попередньо причиною затоплення вулиці стала погана дорожня система.

"Кажуть, що передали інформацію в ДСНС, і відзначають, що причина - погана дорожня система, яка не впоралася з великим об'ємом води через сніг, в результаті канал вийшов з берегів. Також кажуть, що поруч знаходиться станція "Київводоканалу" і зараз цим повинні займатися саме представники цього підприємства. Ми бачили, що кілька машин застрявали, але їх вже витягли і вони продовжили рух. Рівень води, на наш погляд, досягає 40 см. Місцеві жителі відзначають, що весь час страждають від затоплень вулиць", - розповіла кореспондент.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві бульвар Верховної Ради залило окропом через прорив тепломережі.