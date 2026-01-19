Британський літак E-7 Wedgetail за рік злітав 4 рази та ніколи не вмикав радар: що з ним не так

Раніше британці зменшили замовлення з 5 до 3 бортів з метою економії.

Протягом 2025 року літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) Boeing E-7 Wedgetail Королівських повітряних сил Великої Британії підіймався у небо лише чотири рази. І жоден з них його радар не було увімкнено.

Загалом борт цього типу, який має місцеву назву AEW1, літав усього сім разів. Ресурс Defence Eye, що його перший політ відбувся у вересні 2024 року, і зараз мають тривати льотні випробування.

Офіційно будь-які фінальні терміни завершення тестів не розкривають – як з огляду на чутливість інформації, так і через комерційну таємницю компанії Boeing.

При цьому неофіційні заяви свідчать про те, що під час випробувань AEW1 виникли затримки через нестачу матеріалів, компонентів та кваліфікованих фахівців. І зараз з такими проблемами нібито стикається галузь авіабудування по всьому світу.

Повідомляється, що компанія Boeing також була вимушена проходити складну британську процедуру прийняття першого літака даного типу. Посиленими є і його перевірки. Очікується, що загалом мають відбутися ще вісім тестових польотів, після чого AEW1 приймуть на озброєння у 2026 році.

Українське видання Defense Express додало, що у Британії мали певні проблеми з E-7 Wedgetail. Зокрема, Лондон зменшив замовлення з п’яти до трьох бортів задля економії.

"Одначе у результаті виникло суттєве зменшення можливостей, яких тепер не вистачає для постійної підтримки. З усім тим країна продовжує вкладатися у проєкт, від якого через сумнівні дії американців відмовилися у НАТО. Ба більше, Велика Британія буде будувати ці літаки ДРЛВ для потреб США. Щодо продовжених прискіпливих тестів, то для британців це має сенс. Зважаючи на скандал з БМП Ajax, які буквально "розвалюються", військові, чиновники та виробник хочуть повторно все перевірити, щоб не допустити чергового провалу", – констатували автори матеріалу.

