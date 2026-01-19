Президент Болгарії оголосив про свою відставку

Румен Радев сказав, що жителі Болгарії "не вірять ЗМІ та не розраховують на правосуддя".

Президент Болгарії Румен Радев оголосив, що завтра, 20 січня, він збирається подати у відставку. Про це повідомляє bTV News.

"Я переконаний, що віцепрезидент Іліяна Йотова буде гідною головою держави", - прокоментував Радев своє рішення.

Також президент Болгарії поділився, що збирається створити політичний проєкт і має намір "змінити статус-кво". Він не став розкривати деталі свого майбутнього проєкту.

Радев додав, що жителі Болгарії "не вірять ЗМІ та не розраховують на правосуддя", попри те, що країна є членом Європейського Союзу. Він нагадав, що болгари двічі організовували масові протести.

Болгарія перейшла на євро - що відомо

Нагадаємо, що з 2026 року Болгарія вступила в єврозону. Брюссель і Європейський центральний банк підтвердили, що Софія виконала всі умови для введення євро з 1 січня 2026 року.

Комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс говорив, що Болгарія виконала всі критерії конвергенції, щоб стати 21-ю державою-членом єврозони. За його словами, це є важливою віхою.

Проросійські сили в Болгарії виступали проти приєднання країни до єврозони. Президент країни Румен Радев навіть пропонував провести референдум з цього питання.

