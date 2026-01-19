Сили оборони вгатили по складу БПЛА на Луганщині: подробиці від Генштабу

На тимчасово окупованій території Луганської області було уражено склад безпілотників російських окупантів.
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, у межах заходів зі зниження наступальних можливостей російських загарбників в ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 144-ї мотострілецької дивізії.
Йдеться про населений пунт Новокраснянка, тимчасово окупована територія Луганської області. Зафіксовано влучання в ціль.
Крім того, уточнено було результати нещодавнього удару по нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї Росії – підтверджено ураження наливного терміналу підприємства.
Також уточнено результати ураження ударними БпЛА нафтобази "Осколнефтеснаб" (н. п. Котел, Бєлгородська область Росії). Підтверджено знищення одного та пошкодження шістьох резервуарів типу РВС-1000.
Удари по цілях окупантів
Як повідомляв УНІАН, раніше Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що СБС протягом 17-19 січня уразили низку обʼєктів на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, українські захисники завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу С-300В на території Луганської області. А також по М-1991 – реактивній системі залпового вогню з Північної Кореї, яка є аналогом радянського "Урагану".