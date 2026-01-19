Буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами, - Зеленський

Президент також погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил.

В Україні буде новий підхід до застосування засобів протиповітряної оборони Повітряними силами. Тим часом Росія вже підготувалася до чергового масованого удару. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що питання ППО стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів та інших засобів "малої" протиповітряної оборони. Передбачається, що ця система буде трансформована.

"Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил - Павло Єлізаров. В армії його знають - Лазар. Спецпідрозділ, який працює, і працює ефективно. Разом з міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена та буде розроблена нова організація для всього компоненту саме такого захисту неба", - сказав голова держави.

Енергетика України

Зеленський також повідомив про детальну розмову на енергетичному селекторі про відновлення в регіонах після російських ударів.

"Надзвичайно складно в усіх прикордонних і прифронтових областях. Передусім це Харків та область, Запоріжжя, Дніпровщина, Чернігів, Сумщина. Триває робота в Одесі - є завдання. Окрема увага Києву та області - найбільш складно зараз. І, зокрема, для Києва залучені додаткові бригади ремонтні, у тому числі, "Укрзалізниці", інших державних компаній", - заявив він.

Президент додав, що з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко домовилися про те, аби уряд цього тижня ухвалив необхідні рішення для енергетиків.

"Мають бути додаткові щомісячні виплати в умовах цієї надзвичайної ситуації - за кожен місяць - для тих наших людей, які працюють безпосередньо на місцях після ударів, на місцях аварій - у ремонтних бригадах", - наголосив Зеленський.

Росія готує новий масований удар

Зеленський підкреслив, що цими днями потрібно й надалі бути дуже уважними, адже Росія "підготувалася до удару, удару масованого, і очікує на момент, щоб завдати цього удару".

"Звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", - закликав голова держави.

Доповіді СБУ

Зеленський також повідомив, що нині на доповіді були представники Служби безпеки України. Зокрема, генерал-майор Євгеній Хмара - щодо бойових операцій та подальшої кадрової перебудови Служби.

"Я погодив операції, які нас посилять", - сказав він.

Генерал-майор Олександр Поклад доповідав стосовно протидії російським диверсіям. Президент наголосив, що росіяни постійно намагаються впливати на Україну зсередини, зокрема, через напади на відомих українців.

"Є важливий результат Служби безпеки в бойовій роботі на фронті - взяли росіянина, який убив українців, які потрапили в полон. У жовтні торік на Курщині це було. Дев’ять наших воїнів загинули. Вічна їм памʼять! Кожного російського вбивцю ми знайдемо, і кожен буде відповідати. Я доручив Олександру Покладу дати суспільству всі необхідні деталі", - повідомив Зеленський.

Крім того, на доповіді був і генерал-лейтенант Василь Малюк. Президент пообіцяв, що активні асиметричні операції проти Росії будуть, ресурси для цього є.

Робота зі США

"Доповідь нашої делегації: провели зустрічі з представниками президента Сполучених Штатів. Важливо, що Україна - конструктивна. Важливо, що Україна реально працює на дипломатичне рішення. Важливо, що підтримка для України має бути достатньою. Все для цього робимо", - зауважив голова держави.

РФ збирається завдати шкоди українським АЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про те, що Росія збирається завдати шкоди українським атомним електростанціям.

За його словами, українська сторона інформує США про те, що відбувається в Україні, а також про постійні удари Росії по енергосистемі нашої країни.

Президент також зауважив, що окупанти весь тиждень атакували об'єкти "Нафтогазу" в різних регіонах України.

