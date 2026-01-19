Чехія відмовилася передати Україні літаки: аналітики поділилися, чи є альтернатива

Уряд Чехії мотивує відмову тим, що літаки потрібні власній армії й військові їх будуть використовувати до 2040 року.

Президент Чехії Петр Павел перебуваючи з візитом в Києві заявив про можливе постачання Україні літаків L-159, але уряд не підтримав це рішення, мотивуючи його тим, що літаки потрібні своїм військовим, повідомляє Defense Express.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на пресконференції після зустрічі уряду заявив, що його країна не буде ні продавати, ні передавати Україні безкоштовно легкі бойові літаки для боротьби з безпілотниками.

Бабіш підкреслив, що це рішення мають ухвалювати не політики, а військові, яким ці літаки потрібні й мають служити до 2040 року.

Аналітики також пригадали й заяву спікера нижньої палати парламенту Томіо Окамури, який заявив, що хоча самі L-159 коштують недорого, але мають великий бойовий потенціал.

Видання припускає, що, йомвірно, Чехія таки не продасть L-159 Україні попри заяву президента Чехії, що мова йшлася про чотири борти, бойове застосування яких відкрило б додаткові можливості для експорту.

Наводяться дані, що Чехія на цю мить має 16 одномісних L-159A та вісім двомісних L-159T. Аналітики зазначають, що це досить невелика кількість, тому зрозуміло, чому Чехія не хоче втрачати навіть кілька з цих літаків.

Однак, як зазначають експерти, зменшення кількості літаків можна використати як причину для закупівлі додаткових бортів, у тому числі у власної промисловості.

Також аналітики зробили припущення, що, можливо, Україна та партнери оплатять нові борти для Чехії, а старі літаки будуть передані українським військовим.

Вказується, що такий варіант може теоретично зменшити ризики з чеського боку, але все одно потрібно політичне погодження й сумнівно, що воно буде отримано.

Допомога Чехії Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна може надати за відносно короткий час кілька середніх бойових літаків. Павел спрогнозував, що це рішення може бути вирішене "швидко та успішно". Також він додав, що Чехія може передати Україні й системи раннього попередження, такі як пасивні радари.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка розкритикував президента Чехії за заяву про надання Україні літаків. Мацінка зазначив, що Павел не консультувався з урядом щодо цього питання перед візитом до Києва. Він нагадав, що президент Чехії не має повноважень давати подібні обіцянки без узгодження з урядом.

