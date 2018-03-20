У Запоріжжі жорстоко вбили екс-депутата

За попередньою інформацією, екс-депутата вбили під час пограбування.

У Запоріжжі вбили колишнього депутата Генічеської райради, вчителя фізкультури Костянтина Гурульова.

Похорон відбудеться у вівторок, 20 березня, передає видання "Новий візит".

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Гурульов разом з друзями-спортсменами збирався із Запоріжжя летіти в Туреччину. Рейс скасували, а Гурульов перестав виходити на зв'язок.

Пізніше стало відомо, що вчителя без документів у критичному стані з проломленою головою знайшли на вокзалі. Пролежавши 3 дні в лікарні, він помер. Родичі впізнали загиблого.

Як повідомляв УНІАН, на Буковині 18 березня в снігу знайшли мертвим екс-депутата. У 71-річного чоловіка не витримало серце.