На Вовчанському напрямку активність ворога зросла у рази: військовий розкрив задум росіян

За словами старшого лейтенанта, противник кидає на цей напрямок дуже багато людських ресурсів.

На Вовчанському напрямку за останні півтора тижні активність ворога зросла у рази. Наразі противник проводить активні штурмові дії вздовж всієї ділянки державного кордону, аби зайти на нові території. Про це заявив старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "ГАРТ" Олександр Даниленко в ефірі "Київ24".

"Ворог хоче у нових місцях прорвати кордон, у тому числі захопити позиції військовослужбовців "ГАРТ". Дуже великі людські ресурси кидає на це противник, але ми відбиваємо. Наша аеророзвідка вчасно це виявляє на стадії формування цих штурмових груп ще на території Росії", - зазначив військовий.

За словами Даниленко, по ворожих військах працює артилерія, реактивні системи залпового вогню та дрони.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Раніше аналітики розповіли для Novaya Europe, що попри постійний тиск росіян, ЗСУ виборюють перемогу у битві за Купʼянськ. Зокрема військовий та політичний аналітик Олександр Коваленко повідомив, що ЗСУ контролюють як правий, так і лівий береги міста.

"Росіяни періодично намагаються проникнути в міську зону диверсійними групами. Залишки російських штурмових військ у місті нечисленні. За моїми оцінками, їх може бути до роти, розкиданих по різних районах міста. Росіяни намагаються уникати боїв і ховаються в руїнах, що робить ці диверсійні та розвідувальні групи дуже важкими для виявлення та ліквідації", - зазначив експерт.

Водночас командувач Національної гвардії Олександр Півненко підтвердив, що бійці "Хартії" контролюють центр Купʼянська та проводять зачистку міста. Крім того, він показав відео, на якому українські військові миттєво відреагували на пряме влучання FPV-дрона та провели бойовий контакт з російськими військами.

