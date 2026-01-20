У низці областей України застосовано екстрені відключення: де не діють графіки

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

За повідомленням ДТЕК, екстрені відключення електроенергії за наказом НЕК "Укренерго" запроваджено у Києві. Графіки при цьому не діють.

На Київщині екстрені відключення введені в Бориспільському, Броварському та частині Бучанського районів. В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень.

За даними Харківобленерго, у Харкові та області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Також в Сумиобленерго повідомили, що на території Сумської області за вказівкою з НЕК "Укренерго" були введені графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів. Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ.

В Полтаваобленерго зазначили, що у Полтавській області 20 січня був застосований спеціальний графік аварійних відключень електроенергії. Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

В частині Одеської області застосовуються графіки стабілізаційних відключень, а на територіях, де енергообладнання фізично не може передати необхідний обсяг електричної енергії, продовжують діяти аварійні відключення.

Російська атака 20 січня - головні новини

В ніч на 20 січня Росія атакувала Київ та низку регіонів ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок атаки на столицю без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Як повідомив мер Віталій Кличко, майже 80% із них - будинки, куди повертали теплопостачання після минулої атаки 9 січня. На вчорашній вечір без тепла залишалися всього 16 будинків. Крім того, лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання.

У КМДА повідомили, що в Києві через складну енергетичну ситуацію внаслідок російської атаки збільшено інтервал руху поїздів метро. Найскладніша ситуація на червоній лінії – з лівого на правий берег.

Крім того, у Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки загинув 50-річний чоловік.

