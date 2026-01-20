Колекціонер купив на eBay армійський танк, а отримав скарб на $2.4 мільйона

Частину засобів зі своєї колекції чоловік передав Україні для захисту від агресії РФ.

Дехто колекціонує бейсбольні картки чи порцелянові фігурки, але Нік Мід має пристрасть до колекціонування старих військових транспортних засобів і танків. Одного разу чоловік отримав набагато більше, ніж бойова машина.

Як розповідає ресурс Slash Gear, колекція Міда настільки велика, що він передав понад 60 засобів українській армії для боротьби з агресоркою Росією. Мова про шестиколісний універсальний транспортний засіб Pinzgauer Vector, 35 бронетранспортерів Spartan і 25 броньованих Land Rover. До 2023 року кількість його пожертв зросла до понад 100 одиниць.

Мід – власник компанії Tanks-alot, яка дозволяє людям отримати досвід перебування на різних броньованих машинах і танках. Він також надає їх телевізійним компаніям для використання в шоу та фільмах. Справа в тому, що в США за виконання певних умов цивільним дозволено купувати та володіти танками.

Знахідка на мільйони доларів

У 2017 році Нік Мід придбав на eBay один із багатьох китайських танків Type 69, які раніше використовувалися іракською армією. За знахідку він заплатив 37 000 доларів. Ці танки були створені на базі російського Т-55 і оснащені 12,7-міліметровим кулеметом та 100-міліметровою гарматою.

Отримавши вантаж, Мід і його механік Тодд Чемберлен взялися за його огляд. За процедурою вони знімали все на камеру. Коли вони почали досліджувати паливний бак, то витягнули звідти одразу 5 золотих злитків загальною вагою майже 70 фунтів. Йдеться про 31,75 кг золота.

Деякі джерела стверджували, що його вартість становила 2,4 мільйона доларів, а інші ж оцінювали його у 1,4 мільйона доларів.

У цьому випадку правило "хто знайшов, той і власник" не спрацювало. Для уникнення юридичних проблем Нік Мід передав знайдене золото владі.

"Згідно з повідомленнями, поліція видала їм квитанцію, яку Нік Мід сховав у сейфі. На жаль, це все, що вони отримали за свої клопоти, оскільки походження золота так і не було встановлено, а його місцезнаходження досі невідоме. Мід сказав в інтервʼю The Daily Mail, що він "шкодує" принаймні про те, що не отримав винагороду за свою чесність", – йдеться в матеріалі.

На веб-сайті компанії Tanks-alot власник висунув гіпотезу, що золото могло походити з Кувейту. Зазначається, що після вторгнення Іраку в серпні 1990 року солдати влаштували мародерство і викрали тисячі злитків золота. 3216 з них уряд Іраку повернув уже після закінчення війни в Перській затоці.

Мід припустив, що ці п'ять злитків могли перебувати в резервуарі з того часу. Однак за деякими даними, все золото було повернуто в 1991 році.

Більше цікавих і несподіваних знахідок

В Японії чоловік натрапив на покинутий автосалон розкішних машин. Зазначається, що це були не просто стандартні седани, які залишилися після закриття автосалону, а такі моделі, як Bugatti та Maserati.

А в австралійському штаті Вікторія чоловік з дешевим металошукачем зміг відшукати камінь, усередині якого виявилося майже 2,5 кг чистого золота – приблизно 83 тройські унції, вартістю близько $160 тисяч.

