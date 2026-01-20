Трамп не збирається зустрічатися із Зеленським у Давосі, - Politico

За даними джерел, Зеленський дуже хоче особистої зустрічі, а небажання її проводити походить від Білого дому.

Ситуація навколо Гренландії перевернула хід Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відсунувши Україну на другий план. Як пише Politico, багато хто очікував, що цей саміт буде присвячений Україні, а Росія буде представлена як головний противник ЄС. Натомість розмови ведуться про небезпеку, що виходить від Сполучених Штатів.

Українські чиновники щосили намагаються утримати увагу делегатів, в той час як європейські лідери поглинені розвалом трансатлантичних зв'язків, зазначає видання.

Politico пише з посиланням на свої джерела, що зустріч між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка мала стати геополітичним центром конференції цього року, досі не призначена.

При цьому, за словами експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії, Зеленський дуже хоче особистої зустрічі, а небажання її проводити виходить від Білого дому.

"Зеленський завжди готовий зустрітися з Трампом, оскільки вважає, що вигоди переважають витрати, і що якщо він сам з ним не спілкується, то це роблять інші", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, планувалося, що президенти України і США в Давосі повинні підписати угоду про "процвітання" і післявоєнне відновлення України на суму 800 мільярдів доларів.

Також раніше повідомлялося, що спеціальний посланець російського лідера Володимира Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, де зустрінеться з членами американської делегації.

Тим часом ЗМІ пишуть, що лідери та делегації ЄС, які зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом і його представниками в Давосі, збираються змістити фокус уваги з України на Гренландію.

