РФ завдала по Одещині дронового удару: є влучання у багатоповерхівку

Удари також були спрямовані на обʼєкти енергетики.

Сьогодні, 20 січня, російська армія завдала удару дронами по Одещині, пошкоджена житлова багатоповерхівка. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На світанку ворог знов цинічно атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики", - наголосив він.

У місті Чорноморськ, за словами Кіпера, зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються.

В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби.

Як писав УНІАН, армія РФ у ніч на 19 січня завдала масованого дронового удару по Одесі та Одеській області. Внаслідок атаки сталися пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури.

Сьогодні ворог також масовано атакував столицю та область. У Києві без опалення залишаються понад 5,5 тис. багатоповерхівок, також лівий берег без водопостачання.

На Київщині внаслідок атаки загинув чоловік.

