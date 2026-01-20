За добу до масованої атаки РФ Україна встигла отримати ракети до систем ППО, - Зеленський

Найбільш складна ситуація зараз у Києві, значна кількість житлових будинків без опалення.

Під час удару сьогодні Росія застосувала значну кількість балістики та крилатих ракет, а ще більш ніж 300 ударних дронів. Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під ударами були, зокрема, Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина.

"Найбільш складна ситуація поки в Києві, значна кількість житлових будинків без опалення. Важливо, щоб світ про це не мовчав. Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей", - наголосив він.

Відео дня

Президент України сказав, що сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості російських цілей.

"За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для "Петріотів", для "Насамсів", для інших систем ППО критично необхідні", - підкреслив він.

Глава держави розповів, що у форматі спеціального енергетичного селектора буде визначено повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям.

Зеленський додав, що зараз українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній - усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію.

Відключення світла в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією НЕК "Укренерго" через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України запроваджені екстрені відключення електроенергії.

За повідомленням ДТЕК, екстрені відключення електроенергії за наказом НЕК "Укренерго" запроваджено у Києві. Графіки при цьому не діють.

Водночас народний депутат України з фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк відповів, коли чекати на покращення ситуації в енергетиці. За його словами, росіяни намагаються зробити все для того, аби кияни залишились без електропостачання і теплопостачання.

"Вони б’ють на постійній основі і по генерації, і по операторах системи передач", - сказав політик.

Вас також можуть зацікавити новини: