У Києві збільшено інтервал руху метро: скільки доведеться чекати

У Києві через складну енергетичну ситуацію внаслідок російської атаки збільшено інтервал руху поїздів метро. Як повідомили у Київській міській держадміністрації, найскладніша ситуація на червоній лінії – з лівого на правий берег.

Зокрема, рух поїздів на червоній лінії поки що відбуватиметься між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" з інтервалом руху – 4:30-5:00 хв.

"Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзда між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням", - зазначають у КМДА.

Орієнтовний інтервал руху – близько 20-25 хв.

При цьому поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".

Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:

між станціями "Сирець" – "Видубичі" – з інтервалом 7 хвилин;

між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" – з інтервалом 10 хвилин.

Рух поїздів на синій лінії відбуватиметься без змін.

Сьогодні вночі Росія знову атакувала Київ балістикою та дронами, лунали потужні вибухи. Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив про перебої зі світлом та водою на Лівому березі.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначав, що наразі Київський метрополітен працює у звичному режимі, і потреби зупиняти його заради економії електроенергії немає. Втім, у разі погіршення ситуації та зростання дефіциту електрики, така опція не виключається.

