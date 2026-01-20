Представник Путіна в Давосі може зірвати безпекову угоду України і США, - Euronews

Несподіваний візит Дмитрієва вписується в підхід Москви до переговорів.

Головний переговірник Кремля і представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв несподівано має з'явитися на саміті в Давосі для зустрічі з американською делегацією. Як пише Euronews, це ставить під загрозу очікувану угоду щодо мирного плану між США і Україною.

Трамп повинен з'явитися в Давосі в середу, щоб виступити зі спеціальною промовою на саміті. Очікується, що президент України Володимир Зеленський, який також особисто буде присутній в Давосі, зустрінеться з Трампом, щоб підписати нові гарантії безпеки для потенційної угоди про припинення вогню з Росією.

"Однак раптова заява Москви про те, що Дмитрієв відправиться в Давос, ставить під сумнів цю мету. Присутність людини Путіна може сигналізувати про спробу Кремля зірвати цю угоду, з'явившись першим", - пише видання.

Поїздка Дмитрієва виглядає дивно, враховуючи, що ВЕФ заморозив свої офіційні зв'язки з російськими організаціями та особами в березні 2022 року і з тих пір не запрошував російських чиновників або представників бізнесу на щорічні зустрічі в Давосі. Однак це вписується в підхід Москви до очолюваних США переговорів щодо припинення війни в Україні, зазначається в статті.

Будучи генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) і членом найближчого оточення Путіна, Дмитрієв зіграв ключову роль у спробах переконати Вашингтон поглянути на ситуацію з точки зору Москви. Він був контактною особою з посланцем Трампа і головним переговірником Стівом Віткоффом і брав участь у саміті Трампа і Путіна на Алясці в серпні.

Очікується, що Віткофф прибуде до Давосу цього тижня у складі делегації Трампа. Серед учасників також високопоставлені чиновники, такі як держсекретар США Марко Рубіо і зять Трампа Джаред Кушнер.

"Хоча Білий дім заявив, що ніяких двосторонніх зустрічей не заплановано, присутність Віткоффа і Кушнера, яких вважають ключовими фігурами в будь-яких переговорах з Москвою і Києвом, дала зрозуміти інсайдерам, що в Давосі буде підписано угоду між Трампом і Зеленським", - зазначає видання.

Очікувалося, що саміт у Давосі буде присвячений Україні, а Росія буде представлена як головний противник ЄС. Натомість через ситуацію з Гренландією українське питання відсунули на другий план, а розмови ведуться про небезпеку, що виходить від Сполучених Штатів.

При цьому, за даними Politico, зустріч між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка повинна була стати геополітичним центром конференції цього року, досі не призначена. Як зазначив один з американських чиновників, небажання її проводити виходить з боку Білого дому.

