Населення Китаю стрімко скорочується, а народжуваність не зростає: уряд показав цифри

Рівень народжуваності найменший з 1949 року, коли комуністи прийшли до влади у Китаї.

Четвертий рік поспіль населення Китаю скорочується та стрімко старішає. Як пише Politico, пройшло вже десять років після скасування заборони на другу дитину, але рівень народжуваності не зростає.

У понеділок, 19 січня уряд країни опублікував статистику, що свідчить: населення Китаю становить 1,404 мільярда осіб. Це на 3 мільйони менше, ніж у попередньому році. Рівень народжуваності у 2025 році становить 5,63 на 1000 осіб. Він є найнижчим за всю історію спостережень з 1949 року, коли до влади у Китаї прийшла комуністична партія.

Кількість новонароджених у 2025 році становила лише 7,92 мільйона. Це на 1,62 мільйона, або 17%, менше, ніж у попередньому році. Останні дані про народжуваність показують, що незначне зростання у 2024 році не було тривалою тенденцією. Народжуваність знижувалася сім років поспіль, аж до 2023 року.

Уряд Китаю не публікує дані про рівень народжуваності. Востаннє про це повідомлялося у 2020 році, коли він становив 1,3. Експерти оцінюють, що зараз він спустився до близько 1. Обидва показники значно нижчі за рівень 2,1, який би дозволив підтримувати чисельність населення Китаю.

"Статистика ілюструє гострий демографічний тиск, з яким стикається країна", - пишуть автори.

Зазначається, що більшість сімей називають витрати, пов'язані з вихованням дитини у висококонкурентному суспільстві, значними перешкодами для народження дітей. Зараз вони стають ще гострішими в умовах економічного спаду, що вплинув на домогосподарства.

Уряд вводить стимули, які мають збільшити народжуваність. Зокрема, звільнив від податків дитячі садочки та послуги свах, які допомагають підбирати партнерів.

Стимули поєднують з іншими спробами. Зокрема, уряд почав оподатковувати презервативи. Китай виключив контрацептиви, включаючи презервативи, зі списку звільнень від податку на додану вартість у 2025 році. Це означає, що тепер презервативи оподатковуються 13% податком, який набув чинності 1 січня.

"Прагнення до збільшення народжуваності пов'язане з економікою. Зараз у Китаї проживає 323 мільйони людей старше 60 років, або 23% від усього населення. Це число продовжує зростати, тоді як населення працездатного віку скорочується, а це означає, що працівників для підтримки старшого населення стає менше", - додало видання.

Обмеження народжуваності у Китаї

Довгий час Китай був найнаселенішою країною світу. Але у 2023 році його випередила Індія.

Протягом десятиліть китайський уряд забороняв людям мати більше однієї дитини та часто карав тих, хто це робив. Ця політика привела до появи понад двох поколінь єдиних дітей. У 2015 році уряд збільшив дозволену кількість дітей до двох, а потім, зіткнувшись з демографічним тиском, ще раз переглянув обмеження до трьох у 2021 році.

Падіння народжуваності у світі

Нагадаємо, що демографічну кризу переживають багато розвинених країн світу. Причому, навіть країнам з щедрими пільгами та сталою соціальною системою не вдається досягти бебі-буму. Зокрема, у США вже почали виплачувати 1000 доларів за народження дитини. Але експерти кажуть, що досвід європейців засвідчив, що такі методи не працюють.

Додамо, що лише до 1960 років більшість країн Європи підтримували рівень народжуваності вище 2,1 дітей на жінку, що є необхідним для підтримки кількості населення. Потім почався спад. І зараз жодна країна ЄС не перевищує показник у 1,9.

