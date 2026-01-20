'Забудьте про цей шлях': очільник МЗС Данії відповів Трампу на ідею придбання Гренландії

Міністр закордонних справ Данії заявив, що у світі є певні правила гри, які не можна порушувати, зокрема, суверенітет і територіальна цілісність країн.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен відхилив пропозицію, яку озвучив президент США Дональд Трамп щодо придбання Гренландії, повідомляє Telegram-канал Clash Report.

Зокрема, очільник МЗС Данії зазначив, що виступає проти торгівлі людьми, тобто, продажу острова Америці.

"Забудьте про це, ми живемо в 2026 році. Ви можете торгувати між людьми, але ви не можете торгувати людьми, і це правило залишається в силі, тому забудьте про цей шлях", - заявив Расмуссен.

Відео дня

Міністр закордонних справ Данії підкреслив, що не можна порушувати суверенітет і територіальну цілісність країн.

"У світі існують певні особливі правила гри, які не можна порушувати. І одним з основних правил є, зрештою, суверенітет і територіальна цілісність країн", - сказав політик.

Видання BBC також повідомило, що міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Європа повинна показати президенту Трампу, що погрози введенням мит "не є виходом із ситуації".

"У нас є червоні лінії, які не можна перетинати. Не можна погрозами домагатися права власності на Гренландію. Я не маю наміру загострювати ситуацію", - поділився він в інтерв'ю Sky News.

Позиція Данії щодо плану Трампа на Гренландію

Раніше УНІАН повідомляв, що Данія надіслала військове підкріплення до Гренландії. Один із літаків ВПС Данії приземлився в аеропорту Нуук із військовими спеціалістами 19 січня. За даними, військові загони мають на меті підготувати острів до прийому більших сил данської армії та армій союзників цієї країни. Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен пояснив посилення військової присутності на острові як "чітку відповідь на виклик, з яким стикається Арктика".

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп зазначив, що настав час усунути російську загрозу на території Гренландії й додав, що Данія не змогла цього зробити протягом 20 років.

Водночас, міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен після зустрічі в Білому домі заявив, що Данії не вдалося змінити позицію США щодо Гренландії. Расмуссен визнав, що його країна та США мають різні позиції з цього питання. Він додав, що під час зустрічі сторони домовилися продовжити переговори та сформувати на високому рівні робочу групу.

Вас також можуть зацікавити новини: