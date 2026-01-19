'Змінюємо підхід до захисту неба': Федоров анонсував створення антидронового купола

Федоров розповів, що антидроновий купол знищуватиме загрозу ще на підльоті.

Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення українського антидронового купола. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Антидроновий купол над Україною

"Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті", - написав глава Міноборони.

Федоров зазначив, що жодна країна в світі не має такого досвіду протидії повітряним атакам, як Україна. Він нагадав, що кожного дня і кожної ночі нашу країну атакують сотні ворожих безпілотників.

"Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати - швидко, системно і технологічно. Саме тому за завданням президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - підкреслив Федоров.

Федоров призначив нового заступника командувача Повітряними Силами

Глава Міноборони також розповів, що він підписав наказ про призначення Павла "Лазаря" Єлізарова заступником командувача Повітряними Силами ЗСУ. Він уточнив, що Єлізаров відповідатиме за розвиток малої ППО та напрямок перехоплення дронів.

"Під його (Павла Єлізарова - УНІАН) керівництвом підрозділ Lasar's group став одним з найрезультативніших у Силах оборони. Саме ця команда знищила техніки ворога на суму понад 13 млрд доларів", - зазначив Федоров.

За словами міністра оборони, тепер основним завданням є масштабування цього досвіду. Він заявив, що необхідно побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни.

"Складно трансформувати армію, коли ворог б'є щодня. Але у нас немає вибору. Ми повинні змінювати підходи, структури і логіку роботи - щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишалися в презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні", - поділився Федоров.

Скільки дронів запустила РФ по Україні в 2025 році

Глава Міноборони поділився, що в 2025 році Росія запустила по Україні до 100 тисяч "Шахедів" та інших типів БПЛА. В результаті ворожих атак пошкоджено десятки об'єктів критичної інфраструктури, сотні влучень у житлові будинки та жертви.

"Кількість атак зростає - ворог хоче знищити цивільну інфраструктуру і занурити Україну в темряву", - додав Федоров.

Повітряні сили змінять підхід до застосування ППО - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що буде новий підхід до застосування засобів протиповітряної оборони Повітряними силами. Він зазначив, що питання ППО стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів та інших засобів "малої" протиповітряної оборони. Передбачається, що ця система буде трансформована.

За словами Зеленського, разом з міністром оборони України та військовим командуванням буде розроблена нова організація для всього компонента саме такого захисту неба.

