Росіяни могли вдарити по Україні новим 'Іскандером', - монітори

Наприкінці минулого року з'явилася інформація, що Росія створила "Іскандер" із дальністю удару до 800-1000 кілометрів.

У ніч на 20 січня Росія запустила балістичну ракету на Вінницю - моніторингові канали писали, що ймовірно то був "Іскандер-І". Про те, що ворог запустив балістику на Вінницю, повідомили Повітряні Сили України.

За даними моніторингових груп, ракета мала пролетіти близько 600 км, тому про новітні зразки ракет говорити зарано (така інформація поширилася у мережі). Зазначається, що ймовірно, це був "Іскандер" збільшеної дальності або його аналог.

"На цей варіант вказує й те, що ракети йшли на тих самих висотах, що й "Іскандер". При цьому інформації про вибухи - не було. Остаточних даних по дальності ракет ще немає", - -зазначають монітори.

Варто зазначити, що наприкінці минулого року з'явилася інформація, що Росія створила "Іскандер" із дальністю удару до 800-1000 кілометрів. Це було зроблено в обхід домовленостей РФ зі США про ліквідацію цілого класу озброєнь, передбачених Договором про РСМД.

Водночас військовий, який веде канал Полковник ГШ, сумнівається у цій версії:

"Стосовно "Искандер-І" по Вінниці поки сумніваюся (взагалі не знаю що це таке і це хто придумав), схиляюся до того що це були "Кинжали".

Водночас, за його його словами, сьогодні вночі вперше підтверджено факт застосування ракет мішеней РМ-48У для ударів по наземним обʼєктам на території України.

Він зазначив, що РМ-48У - це ракета мішень побудована на базі зенітної керованої ракети 5В55/48Н6ДМ комплексу С300ПМ/С400 призначена для тренувань розрахунків ЗРК, ЗРС ППО.

"Ракети мішені створюються за рахунок списаних зенітних ракет, у яких вийшов граничний термін експлуатації. Таким чином зенітний ракетний комплекс С300ПМ/С400 отримує сумнівні спроможності оперативно тактичного ракетного комплексу (не від хорошого життя). 1 грудня 2025 року ГУР МО України підтвердило інформацію про існування на озброєнні цих ракет та їх запаси: ударних ракет РМ-48У для ЗРС типу С-300ПМ/С-400 - понад 400 одиниць", - додав він.

Удар РФ по Україні

Внаслідок атаки РФ на столицю без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Як повідомив мер Віталій Кличко, майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання після минулої атаки 9 січня. На вчорашній вечір без тепла залишалися всього 16 будинків.

