Запрошення РФ до 'Ради миру' вказує, що Трамп прагне зберегти зв'язки з Путіним, - FT

Президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна до "Ради миру", створеної для посередництва в Газі та інших геополітичних гарячих точках. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росія "вивчає всі деталі пропозиції" і "сподівається на обговорення з Вашингтоном всіх нюансів", повідомляє Financial Times.

Видання припускає, що це запрошення свідчить про те, що очільник Білого дому прагне зберегти теплі стосунки з Путіним. Це попри те, що російське вторгнення в Україну наближається до четвертої річниці, а також не дивлячись на безкомпромісний опір Москви мирному плану, підтриманому США.

Також в публікації зазначається, що й Путін прагне зберегти свої зв'язки з президентом США попри те, що Вашингтон затримав президента Венесуели Ніколаса Мадуро і підтримав протестувальників проти іранського уряду. Видання нагадало, що Венесуела та Іран є союзниками Росії.

В статті йдеться, що Кремль мінімізував критику на адресу США, а також висловив нову похвалу Трампу за його спроби захопити Гренландію.

"Є міжнародні експерти, які вважають, що, вирішивши питання про приєднання Гренландії, Трамп увійде в історію – не тільки історію США, а й світову історію. Не обговорюючи, чи це добре чи погано, важко не погодитися з цими експертами", - зазначив Пєсков.

Видання поділилося, що Вашингтон надіслав запрошення десяткам глав держав і урядів приєднатися до "Ради миру", яку очолить чинний президент США Дональд Трамп.

В тексті її статуту вказано, що країни, які приєднаються до ради, будуть виконувати обмежені повноваження протягом трьох років, якщо вони не внесуть понад 1 млрд доларів протягом першого року її діяльності.

Більше тому, як йдеться в тексті, Трамп отримає величезні повноваження над органом, включаючи право вето на рішення "Ради миру" та "виключне право" створювати, змінювати або розпускати дочірні організації.

До складу консультативного органу "Ради миру" увійдуть колишній прем'єр-міністр Великої Британії сер Тоні Блер, керівник приватної інвестиційної компанії Марк Роуен та зять президента США Джаред Кушнер. Додається, що виконавча рада буде займатися питаннями Гази.

Як зазначає видання, США не повідомили, скільки країн займуть місця в "Раді миру". В понеділок, 19 січня, Казахстан повідомив, що президент цієї країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв запрошення приєднатися до таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і То Лам, голова правлячої Комуністичної партії В'єтнаму.

Додається, що очільник Білого дому також запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він назвав це рішення Трампа "історичною і величною спробою зміцнити мир на Близькому Сході".

За даними, запрошення до "Ради миру" отримали від США численні європейські держави, Саудівська Аравія, Індія, Пакистан, Єгипет, Канада і Парагвай. Особа, обізнана з цим питанням розповіла виданню, що додатково було запрошено Ізраїль.

Раніше УНІАН повідомляв, що кореспондент Айвор Беннет в статті Sky News припускає, що Київ, без сумніву, буде обурений запрошенням Росії до "Ради миру". Додається, що Трамп замість вигнанця, бачить в очільнику Кремля партнера. Припускається, що запрошення Росії лише посилить зростаючі підозри Європи, що Вашингтон сильно сприяє Москві в мирних переговорах щодо заврешення війни в Україні. Беннет зазначає, що для Путіна запрошення Трампа є "подарунком" та "ще одним кроком з міжнародної ізоляції до реабілітації".

Також ми писали, що наближене до французького лідера джерело повідомило Bloomberg, що президент Франції Еммануель Макрон не планує приймати запрошення до "Ради миру". Видання поділилося, що критики стурбовані тим, що Трамп намагається створити альтернативу або конкурента Організації Об'єднаних Націй. Вказується, що на думку Макрона, статут "Ради миру" виходить за межі Гази, і це викликає серйозну стурбованість. Додається, що президент США хоче, щоб у Давосі було підписано повний текст конституції та повноваження Ради.

