РФ накопичує запаси й буде атакувати більшими можливостями: Братчук про удари по Україні

Відсоток збиття російських цілей не зменшується, зауважив Сергій Братчук.

Атака росіян в ніч на 20 січня не була настільки масованою, як її очікували. Про в етері Ранок.LIVE зазначив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.

"Можливо, ворог накопичує запаси й буде дещо пізніше атакувати з більшими можливостями. Хоча з цього в мене є певні сумніви. Сьогодні якби могли, це і зробили б. Відповідно, ми бачимо, що тактика особливо не змінилася. Це точкові удари. Під атакою як завжди лишається столиця нашої держави. Й далі там по регіонах", – сказав Братчук.

Він додав, що під час цієї атаки росіяни могли використати балістичні ракети. Також, швидше за все, ворог застосував під час удару крилаті ракети Х-101, враховуючи, яка стратегічна авіація підіймалася в повітря та робила пуски.

"І звичайно ж це "Шахеди" та "Герані", які атакували відповідні локації. Тобто це те, що Сили оборони здатні відбивати. Ефективність засобів нашої ППО лишається сталою. Відсоток збиття не стає меншим", – додав Братчук.

Масований удар по Україні 20 січня: що відомо

В ніч на 20 січня російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні. На тлі атаки в Києві тисячі багатоповерхівок лишилися без опалення. Також на лівому березі столиці жителі лишилися без водопостачання.

Крім того, в столиці, на тлі російської атаки збільшили інтервал потягів у метро. Відтак, на деяких станціях потяги курсуватимуть з інтервалом у 20-25 хвилин.

Також через російську атаку в Бучанському районі на Київщині загинув 50-річний чоловік. Також від удару в регіоні постраждали дві автозаправні станції.

