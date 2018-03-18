На Буковині у снігу знайшли мертвим екс-депутата

На місце події була викликана поліція, яка й буде з’ясовувати обставини події.

У неділю, 18 березня, у селі Давидівка Сторожинецького району Чернівецької області виявили тіло літнього чоловіка.

Зі слів місцевих жителів, вчора останній раз його бачили у лазні, після чого він пішов додому, передає storozhynets.info.

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Ймовірно, в снігопаді він наткнувся на огорожу поля, впав і розбив обличчя, після чого залишився там лежати.

У 71-річного чоловіка не витримало серце. Він працював у школі, був депутатом сільської ради сімох скликань.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня депутат Житомирської обласної ради від партії «УКРОП» намагався вчинити самогубство, вистріливши у себе з карабіну.