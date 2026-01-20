НАТО обмежило обмін розвідданими з США через ситуацію з Гренландією, - ЗМІ

У НАТО побоюються, що інформація буде використана при спробі США захопити Гренландію силою.

Чиновники НАТО відмовляються від обміну розвідувальною інформацією з США через погрози американського президента Дональда Трампащодо захоплення Гренландії. Про це пише видання The i Paper з посиланням на свої джерела.

Так, співрозмовники видання зазначають, що раніше співробітники розвідувальних і військових відомств співпрацювали для боротьби з усіма видами загроз, від прямої війни до таємних операцій. Однак амбіції президента США щодо придбання Гренландії підривають довіру і руйнують давні угоди.

Інсайдер НАТО повідомив виданню The i Paper, що "це створює напруженість і недовіру між європейськими та американськими колегами в НАТО".

Він повідомив, що співробітники більше не "спілкуються відкрито" на тлі зростаючих побоювань, що інформація потрапить до Трампа і буде використана при спробі США захопити Гренландію силою.

Джерело в британській розвідці назвало погіршення відносин між Білим домом і його союзниками "безпрецедентним" і попередило, що "індивідуальні політичні потрясіння", викликані Трампом, вплинуть на відносини в сфері розвідки.

США і Велика Британія обмінюються розвідувальною інформацією в рамках угоди Велика Британія-США, часто званої "Два ока", і розвідувального альянсу "П'ять очей", до якого входять Австралія, Канада і Нова Зеландія.

Однак джерело в британській розвідці повідомило The I Paper, що останні погрози Трампа підштовхнули до думки про те, що Велика Британія більше не є союзником "Двох очей", а скоріше "просто частиною Європи".

Міжнародна політика Трампа

Раніше Трамп ввів додаткові мита на європейські країни, які не підтримують ідею адміністрації президента США щодо Гренландії.

Financial Times після цього повідомили, що Європа розглядає введення мит у відповідь на дії США. Відзначається, що мова може йти, зокрема, про обмеження доступу американських компаній на ринок ЄС.

У той же час The Atlantic пише, що дії Трампа перетворюють США з лідера на міжнародного ізгоя. У новій геополітичній ситуації Вашингтон не матиме надійних друзів або союзників і буде змушений повністю покладатися на власні сили, щоб вижити і процвітати.

