Лідери ЄС збираються змістити фокус уваги з України на Гренландію в Давосі, - FT

Лідери Європи планували в Давосі переконати президента США дати гарантії безпеки Україні на післявоєнний період, але тепер збираються обговорити Гренландію.

Лідери та делегації ЄС, які зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом та його представниками на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, збираються змістити фокус уваги з України на Гренландію, повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що європейські лідери спочатку планували в Давосі спробувати переконати президента США Дональда Трампа дати гарантії безпеки післявоєнній Україні.

Однак, видання зазначає, що буря навколо бажання Трампа заволодіти Гренландією переросла з двосторонньої суперечки в найсерйознішу загрозу для НАТО за останні десятиліття.

Відео дня

Європейський дипломат розповів, що лідери ЄС та їхні делегації, які мають зустрітися з Трампом і офіційними особами США у Давосі, "рвуть свої нотатки". За словами джерела, вони замінюють їх на "батіг і пряник", тобто, як Брюссель може відповісти на мита Трампа, поряд з пропозиціями щодо деескалації.

"Як можна сісти за стіл переговорів з цією людиною (Трампом. – Ред.) і обговорювати його гарантії безпеки для України?. Йому не можна довіряти, якщо тільки не відключити реальність", - поділився дипломат.

Видання поділилося інформацією, що в Давосі відбулася зустріч радників із національної безпеки західних країн, яка спочатку була скликана для обговорення України, але зрештою фокус змістився на Гренландію.

Водночас, як йдеться в матеріалі, в ЄС є й ті, хто налаштований оптимістично і вважає, що Трамп і раніше висловлював порожні погрози. Вказується, що протягом останнього року Європа пережила подібні моменти, але в підсумку знайшла спосіб змусити його відступити.

Плани США щодо захоплення Гренландії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що може виступити посередником між Європою та президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії. Мелоні додала, що США, ймовірно, неправильно зрозуміли дії Європи щодо відправлення військ на арктичний острів. Вона назвала помилкою введення мит "для тих, хто сприяє безпеці Гренландії". Премʼєр-міністр Італії підкреслила, що США та Європа мають однакові побоювання щодо безпеки в Арктиці через зростаючу активність Росії та Китаю.

Також ми писали, що міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що намір США встановити контроль над Гренландією відрізняється від анексії Криму Росією. Бессент пояснив, що придбання Америкою острова краще відповідає інтересам США і Європи. Він висловив надію, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії. Бессент також підтримав ідею Трампа ввести мита проти 8 країн Європи, які проти того, щоб контроль над Гренландією перейшов США. Міністр фінансів США додав, що Трамп здатний використати економічну могутність США, аби уникнути гарячої війни.

Вас також можуть зацікавити новини: