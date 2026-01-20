Трамп 'злив' листування з Макроном і пригрозив йому

Варто зазначити, що публікація приватного листування вважається в дипломатії неприпустимою.

Президент США Дональд Трамп опублікував скріншот повідомлення від президента Франції Емманюеля Макрона.

Зокрема, Макрон повідомив, що готовий організувати зустрічі з представниками України, Росії, Данії та Сирії в Парижі після форуму в Давосі.

"Мій друже, ми повністю збігаємося щодо Сирії. Ми можемо зробити великі речі щодо Ірану. Я не розумію, що ти робиш щодо Гренландії. Давай спробуємо побудувати великі речі. Я можу організувати зустріч G7 після Давосу в Парижі в четвер вдень. Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян на полях зустрічі. Давай повечеряємо разом в Парижі в четвер, перед тим як ти повернешся в США", - написав він.

Відповідаючи на питання про небажання Макрона приєднуватися до "Ради миру" по Газі, Трамп пригрозив ввести мита на вино.

"Я введу тарифи в 200% на його вино і шампанське, і він приєднається, але він не зобов'язаний", - додав президент США.

Також Трамп подякував генсеку НАТО Марку Рютте за особисте повідомлення, в якому той відзначив його миротворчу діяльність.

У ньому Рютте також вказав, що у своєму виступі на форумі в Давосі він має намір підкреслити роль президента США в процесах, пов'язаних з Газою та Україною.

"Пане президенте, дорогий Дональде - те, чого ви сьогодні досягли в Сирії, неймовірно. Я використовую свої медійні виступи в Давосі, щоб підкреслити вашу роботу там, в Газі та на Україні. Я націлений на те, щоб знайти шлях вперед у питанні Гренландії. З нетерпінням чекаю на зустріч з вами. З повагою, Марк", - написав Рютте.

Варто зазначити, що публікація приватного листування вважається в дипломатії неприпустимою.

Макрон відхилив запрошення до "Ради миру"

Раніше Bloomberg писало, що Макрон не планує приймати запрошення до "Ради миру" Дональда Трампа. Зазначалося, що критики стурбовані тим, що Трамп намагається створити альтернативу або конкурента Організації Об'єднаних Націй, яку він давно критикує.

