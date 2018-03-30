У Харкові біля ресторану з автомата розстріляли чоловіка - введено план "Перехоплення"

Невідомий, під’їхавши на автомобілі до ресторану, з якого вийшла компанія, відкрив вогонь, за попередньою інформацією, з автомата.

У Харкові внаслідок обстрілу компанії людей із автоматичної зброї загинула людина, ще одна отримала поранення.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області.

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Так, за інформацією поліції, стрілянина сталася вчора, 29 березня, близько 23:00 біля ресторану в районі Нові Будинки. Невідомий, під’їхавши на автомобілі до компанії громадян, котрі виходили з ресторану, відкрив вогонь, за попередньою інформацією, з автомата. Внаслідок отриманих поранень загинув один чоловік, ще один був госпіталізований.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

У місті введений план-перехоплення. Подробиці події у поліції пообіцяли надати пізніше.