У Харкові біля ресторану з автомата розстріляли чоловіка - введено план "Перехоплення"

09:38, 30 березня 2018
Інциденти
1707
Інформацію про стрілянину підтвердили в поліції / фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області.

Читайте такожНа Львівщині під час навчань загинув прикордонник

Так, за інформацією поліції, стрілянина сталася вчора, 29 березня, близько 23:00 біля ресторану в районі Нові Будинки. Невідомий, під’їхавши на автомобілі до компанії громадян, котрі виходили з ресторану, відкрив вогонь, за попередньою інформацією, з автомата. Внаслідок отриманих поранень загинув один чоловік, ще один був госпіталізований.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

У місті введений план-перехоплення. Подробиці події у поліції пообіцяли надати пізніше.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вбивство#автомат#Харків