У Харкові із СІЗО втік арештант-рецидивіст (фото)

Раніше судимий уродженець села Баранове Валківського району Харківської області був арештований 23 березня за підозрою у незаконному заволодінні транспортним засобом.

У Харкові з установи виконання покарань втік арештований чоловік. Читайте такожНа Харківщині з ізолятору тимчасового тримання втекли двоє заарештованих чоловіків Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердили у прес-службі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. За відомостями пенітенціаріїв, молодий чоловік втік із Харківської установи виконання покарань №27 (Харківське СІЗО) ввечері вчора, 29 березня. Одразу після події працівники СІЗО повідомили про подію правоохоронні органи та Міністерство юстиції. Тривають розшукові заходи. Втікач – Олександр Яровий, 1995 року народження. Уродженець села Баранове Валківського району Харківської області. Був арештований 23 березня Валківським райсудом за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене групою осіб). Раніше судимий.

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