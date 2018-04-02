Серед білого дня з київської багатоповерхівки вистрибнув чоловік

За словами сусідів, вкоротив собі віку 47-річний мешканець під'їзду.

В спальному районі Києва, на Троєщині, посеред дня з 16-поверхівки вистрибнув чоловік.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сусіди почули гучний гуркіт та виявили, що тіло відчайдуха пошкодило металевий піддашок, який більш ніж на годину заблокував вхідні двері. Медики твердять, що шансів вижити у самогубці не було.

За словами сусідів, вкоротив собі віку 47-річний мешканець під'їзду. Чому він вирішив піти на такий крок, наразі ніхто не знає.

Раніше повідомлялося, що тіло молодого хлопця з вогнепальним пораненням в голову було виявлено в Одесі на схилі недалеко від Французького бульвару.