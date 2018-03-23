В Одесі застрелився 19-річний курсант
14:45, 23 березня 2018Інциденти
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За даними ЗМІ, загиблий - курсант 3-го курсу факультету ракетно-артилерійського озброєння Військової академії.
Зброя і тіло загиблого направлені на експертизу / Фото УНІАН
Тіло молодого хлопця з вогнепальним пораненням в голову було виявлено на схилі недалеко від Французького бульвару.
Як повідомили в прес-службі поліції, загиблим виявився 19-річний житель Одеської області.
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Під час огляду місця події поруч із тілом правоохоронці виявили зброю, схожу на перероблений сигнальний пістолет.
Попередня причина - самогубство. За даними «Думської», загиблий - курсант 3-го курсу факультету ракетно-артилерійського озброєння Військової академії.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Зараз поліцейські з'ясовують обставини події. Для з'ясування причини смерті зброю і тіло загиблого направлено на експертизу.
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