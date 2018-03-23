В Одесі застрелився 19-річний курсант

За даними ЗМІ, загиблий - курсант 3-го курсу факультету ракетно-артилерійського озброєння Військової академії.

Тіло молодого хлопця з вогнепальним пораненням в голову було виявлено на схилі недалеко від Французького бульвару.

Як повідомили в прес-службі поліції, загиблим виявився 19-річний житель Одеської області.

Читайте такожВ Одесі невідомий зарізав охоронця клубу єдиноборств

Під час огляду місця події поруч із тілом правоохоронці виявили зброю, схожу на перероблений сигнальний пістолет.

Попередня причина - самогубство. За даними «Думської», загиблий - курсант 3-го курсу факультету ракетно-артилерійського озброєння Військової академії.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські з'ясовують обставини події. Для з'ясування причини смерті зброю і тіло загиблого направлено на експертизу.