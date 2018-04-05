У Дніпрі горіла Придніпровська ТЕС (відео)

За попередньою інформацією, горів відкритий розподільний пристрій.

Рано вранці 5 квітня на Придніпровській ТЕС сталося загоряння. За попередньою інформацією, в пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляє місцеве видання «Информатор», на місці працювали ДСНС і патрульна поліція.

Читайте такожУ Запоріжжі сталась пожежа в одному з ТЦ (відео)

Екіпаж патрульної поліції проїжджав повз Придніпровської ТЕС і помітив на її території клуби вогню. Щось спалахнуло, але вибуху не було. Поліція одразу ж під'їхала на КПП підприємства, повідомила про подію, але охорона вже була проінформована. Вони сповістили керівництво підприємства і викликали на місце ДСНС. Версія про теракт на даний момент не підтверджується», — розповів лейтенант поліції Єгор Егорин.

Відзначається, що електростанція є об'єктом, який охороняється, і вхід на її територію строго заборонено. Поліція змогла оглянути лише прилеглі території, але нічого підозрілого не знайшла.

За попередньою інформацією, горів відкритий розподільний пристрій.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі в результаті падіння ліфта в багатоповерхівці травмовано 17-річна дівчина.