У центрі Харкова сталася стрілянина, двоє поранених - ЗМІ

За попередньою інформацією, в результаті стрілянини поранено двох людей.

Близько 16-ої години 10 квітня на перехресті вулиць Пушкінської та Чайковського в Харкові було чути постріли.

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У нападників була зброя і кастети. Вони втекли у напрямку станції метро "Архітектора Бекетова", передає "Дозор".

За попередньою інформацією, поранені дві людини. Швидка госпіталізувала потерпілих до лікарні швидкої і невідкладної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня у Харкові в результаті обстрілу компанії людей з автоматичної зброї загинув чоловік, ще один отримав поранення.