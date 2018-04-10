У центрі Харкова сталася стрілянина, двоє поранених - ЗМІ

17:05, 10 квітня 2018
Інциденти
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Ілюстрація REUTERS

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У нападників була зброя і кастети. Вони втекли у напрямку станції метро "Архітектора Бекетова", передає "Дозор".

За попередньою інформацією, поранені дві людини. Швидка госпіталізувала потерпілих до лікарні швидкої і невідкладної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня у Харкові в результаті обстрілу компанії людей з автоматичної зброї загинув чоловік, ще один отримав поранення.

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Теги: #стрілянина#Харків