"Думав, атомна бомба впала": очевидці розповіли подробиці жахливої ДТП у Кривому Розі

За словами свідків, у момент ДТП світлофор горів у черговому режимі мигітливим жовтим.

У вівторок, 17 квітня, у Кривому Розі сталася смертельна ДТП на перехресті проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО. Жертвами стали вісім осіб, ще 18 постраждали.

Як повідомляє ТСН, водій "Мазди" не поступився маршрутці, яка рухалася по головній дорозі, а ту відкинуло на зустрічний автобус.

«Такий удар був, що я думав, що атомна бомба впала», - розповідає свідок події. Як йдеться в сюжеті "ТСН", у момент ДТП ще не було шостої ранку, світлофори в черговому режимі блимають жовтим. «Мазда» з другорядної дороги вилетів на проспект і б'є маршрутку. І вилітає на зустрічну смугу і врізався в автобус підприємства, який якраз їхав за працівниками.

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«Мчав з такою швидкістю! Я думав, що зараз пригальмує. А він на повному ходу як дав! І все! Лежу, дивлюся багато трупів, відразу кров, лежать стогнуть», - каже постраждалий Сергій Яковенко.

Найбільшого удару зазнала саме маршрутка. Вісім пасажирів загинули на місці. Водія з вкрай важкими пораненнями ледь витягли рятувальники.

Серед них троє з автобуса підприємства. Водій «Мазди» та його неповнолітній пасажир відбулися синцями.

Водія «Мазди» затримала поліція. Йому 67 років. На місці аварії він був в оточенні адвокатів. Поліція журналістів не підпускає, каже, що у чоловіка захворювання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Кривому Розі сталася велика аварія, в результаті якой 8 людей загинуло, 18 травмовано. Близько 5.53 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися автомобіль Маzdа, маршрутний мікроавтобус та автобус, що перевозив працівників одного з підприємств. Завтра у Кривому Розі оголошено День жалоби.