8 загиблих, 18 постраждалих: подробиці масштабної ДТП у Кривому Розі (відео)

14:36, 17 квітня 2018
Інциденти
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Внаслідок аварії загинули вісім осіб, ще 18 постраждали, 4 у вкрай важкому стані. Поліція затримала водія автомобіля Mazda, який був учасником смертельної ДТП.  За даними очевидців, він проїхав на мигаючий жовтий і протаранив маршрутку. Однак винуватця аварії поки офіційно не названо.

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До місця аварії в Кривому Розі городяни приносять квіти. Середу, 18 квітня, оголосили у Кривому Розі днем ​​жалоби.

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Новина в сюжеті: Смертельна ДТП в Кривому Розі
Теги: #загиблі#ДТП#аварія#жертви#автобус#Кривий Ріг