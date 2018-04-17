8 загиблих, 18 постраждалих: подробиці масштабної ДТП у Кривому Розі (відео)

До місця аварії в Кривому Розі городяни приносять квіти.

Сьогодні зранку у Кривому Розі сталася жахлива потрійна ДТП. Зіткнулися легковик Mazda, маршрутка та автобус, який перевозив працівників заводу.

Внаслідок аварії загинули вісім осіб, ще 18 постраждали, 4 у вкрай важкому стані. Поліція затримала водія автомобіля Mazda, який був учасником смертельної ДТП. За даними очевидців, він проїхав на мигаючий жовтий і протаранив маршрутку. Однак винуватця аварії поки офіційно не названо.

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До місця аварії в Кривому Розі городяни приносять квіти. Середу, 18 квітня, оголосили у Кривому Розі днем ​​жалоби.