8 загиблих, 18 постраждалих: подробиці масштабної ДТП у Кривому Розі (відео)
14:36, 17 квітня 2018Інциденти
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До місця аварії в Кривому Розі городяни приносять квіти.
8 загиблих, 18 постраждалих: подробиці масштабної ДТП у Кривому Розі
Сьогодні зранку у Кривому Розі сталася жахлива потрійна ДТП. Зіткнулися легковик Mazda, маршрутка та автобус, який перевозив працівників заводу.
Внаслідок аварії загинули вісім осіб, ще 18 постраждали, 4 у вкрай важкому стані. Поліція затримала водія автомобіля Mazda, який був учасником смертельної ДТП. За даними очевидців, він проїхав на мигаючий жовтий і протаранив маршрутку. Однак винуватця аварії поки офіційно не названо.
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До місця аварії в Кривому Розі городяни приносять квіти. Середу, 18 квітня, оголосили у Кривому Розі днем жалоби.
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