"Я тобі зуби зараз виб'ю, я боксер": у Львові пасажири побили контролера (відео)

Контролер отримав легкі тілесні ушкодження, також було пошкоджено відеореєстратор вартістю 6500 грн.

У Львові пасажири побили контролера Львівелектротрансу.

Як передає ТСН, у пасажирів були пільгові прокомпостовані квитки, проте не було документів, які б підтверджували право на пільгу – учнівський чи студентський квиток. Хлопці, як видно на відео з реєстратора контролера, пред'явили свої паспорти у вигляді ID-карток. Один із них намагався довести, що в свої 17 років він має право на пільговий проїзд, а відповідний документ, мовляв, забув удома. Хлопці погодилися сплатити штрафи по 100 грн кожен, доїхати до кінцевої, там дочекатися поліції і "все зробити за законом".

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Контролер "Львівелектротрансу" взяв паспорт у руки, а потім не захотів віддавати хлопцеві. Той спочатку просив нормальним тоном повернути документ. Проте контролер відмовлявся це робити. Після того хлопець "скипів", почав обзивати контролера, лаявся, а потім сталася бійка.

Відео: Гал-інфо

Як пише місцеве видання Гал-інфо, контролер отримав легкі тілесні ушкодження. Також було пошкоджено відеореєстратор вартістю 6500 грн.

Нападників затримала поліція.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження.