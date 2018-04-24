У Києві водій маршрутки побив пасажира битою через зауваження (відео)

За словами потерпілого, водій виволік його з автобуса і побив на очах у перехожих і пасажирів маршрутки.

У Києві водій маршрутки №301 (станція Новобіличі - с. Вишневе) битою побив пасажира, за те, що той зробив йому зауваження. За словами постраждалого жителя Вінниці, Юрія Кирилюка, водій вів себе абсолютно неадекватно.

Про це повідомляє "Винница.info".

"На кінцевій зупинці я сів у маршрутку. Водій відразу кинувся в очі: то каву пив, курив, голосно говорив. Потім почав приставати до молодої дівчини.Через таку зухвалу поведінку вона навіть відмовилася сідати в маршрутку", - розповідає вінниччанин.

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Чоловік зазначив, що після того, як маршрутка рушила, водій продовжував вести себе неадекватно. "Я викликав міліцію і, між іншим, запитав у водія, чому він так себе поводить? І у відповідь почув, щоб я йшов з салону, а якщо буду ще щось говорити, то отримаю битою по голові. Слово за слово, і водій перейшов до дії. Біта в нього лежала прямо біля лобового скла", - повідомив пасажир.

За словами потерпілого, водій виволік його з автобуса і побив на очах у перехожих і пасажирів маршрутки. "Вискочив з салону і накинувся на мене. Слава Богу, переломів немає, але багато ударів по лівій стороні тіла. Він також розбив мій телефон, коли я спробував зняти на відео його машину з номерами", - розповів Кирилюк.

Незабаром на місце події прибув наряд патрульної поліції. Постраждалий написав заяву і зняв побої. "Столичні копи порушили кримінальне провадження. Її вже передали до суду. Чекаю першого засідання", - розповів потерпілий.

Як повідомляв УНІАН, у Львові фанати київського "Динамо" побили водія маршрутки. 47-річного водія з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.