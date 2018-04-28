У Дніпрі на стоянці горіли п'ять авто: ледь не загинула родина (фото, відео)

Сімейна пара дивом встигла вибратися із палаючої машини.

Сьогодні вночі у Дніпрі близько 2:30 на вулиці Гладкова, 23, на стоянці загорівся автомобіль Subaru Forester, сімейна пара дивом встигла вибратися з палаючої машини. Вогонь перекинувся автомобілі, які стояли поруч.

Загалом пожежа пошкодила п'ять автомобілів, повідомляє Інформатор. В результаті пожежі жертв і постраждалих немає.

За словами власника Subaru, як тільки він завів авто, почувся сильний хлопок під капотом, після чого автомобіль загорівся. «Швидше за все, вибухнув газ або бензин. Я тільки вчора встановив ГБО. Ці майстри вже їдуть сюди. Я відразу ж викликав пожежників», — розповів власник Subaru.

«Спереду автомобіля почало щось стріляти. У салоні пішов різкий запах бензину, все взялося полум'ям, ми ледве встигли врятуватися, так як все сталося різко і несподівано. В машині залишилися документи і гроші», — розповіла дружина водія.

Рятувальники приїхали протягом 5 хвилин, стільки ж їм понаобилось, щоб загасити вогонь.

На місці пожежі, крім рятувальників, також працюють співробітники патрульної поліції. Вони з'ясовують причину пожежі.

Відео Євген Ошарин для Інформатор

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Києві на Позняках в результаті вибуху автомобіля загинув чоловік, ще один отримав тілесні ушкодження.