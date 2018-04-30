Прибережній зоні Одеси загрожує новий зсув грунту (фото)

Для уточнення всіх обставин НП до місця події прибули рятувальники і встановили, що на відстані 10 м від паркану санаторію створилася реальна загроза зсуву, що пов'язано зі значним збільшенням тріщини на схилі, яка з'явилася у вересні 2016 року.

У прибережній зоні Одеси біля санаторію можливий зсув грунту.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, інформація про техногенне явище службі порятунку «101» надійшла сьогодні, 30 квітня, приблизно о 9.20.

Зокрема, рятувальники повідомили про те, що значно збільшилася тріщини на схилі в районі пляжу «Золотий Берег», поруч з територією санаторію «Одеський» (колишній санаторій МНС України).

Для уточнення всіх обставин НП до місця події прибули рятувальники і встановили, що на відстані 10 м від паркану санаторію створилася реальна загроза зсуву, що пов'язано зі значним збільшенням тріщини на схилі, яка з'явилася у вересні 2016 року.

«У даному місці, через наслідки вказаної події, можуть постраждати відпочивальники», - акцентували в прес-службі.

З метою недопущення травматизму та загибелі людей ДСНС наполягає на проведенні термінового позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міської ради.

Зазначається, що необхідно оперативно встановити огороджувальні знаки для недопущення перебування людей і автомобілів у місці можливого зсуву грунту.

Силами муніципальної охорони у взаємодії з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області потрібно терміново забезпечити цілодобове чергування піших патрулів, а також вжити комплекс заходів для зупинення поширення зсуву.

На даний час на місці події чергує керівний склад Київського районного відділу Головного управління ДСНС в Одеській області.

У ДСНС попереджають всіх жителів і гостей міста, що зсув може спровокувати небезпечні наслідки.

Категорично забороняється залишати автомобілі і проходити повз і поблизу небезпечної ділянки; не відпочивати на набережній у межах радіусу можливого обвалу.