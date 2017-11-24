"Прірва поглинула цілу вулицю": під Одесою терміново зводять підпірну стіну через постійний зсув ґрунту (відео)

У Чорноморську Одеської області терміново зводять підпірну стіну через постійний зсув ґрунту. Там у порожнину сповзло півкілометра берегової лінії. Прірва поглинула цілу вулицю.

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Від 17 елітних будинків лишилося тільки каміння. Таке враження, ніби особняки розстрілювали з гармат, йдеться в сюжеті ТСН.

Про колишню розкіш нагадують лише залишки саду на поверхні. Компенсацію за втрачене житло ніхто не отримав, адже споруджували його незаконно.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня у селі Фонтанка під Одесою стався масштабний зсув. У прірву впала стометрова ділянка асфальтної дороги по вулиці Лесі Українки й опори електроосвітлення. Обвал підійшов прямо до хвіртки деяких домоволодінь.