На Житомирщині прикордонники затримали 19-річного іноземця-сутенера, якого розшукував Інтерпол

Громадянин Молдови перебуває в розшуку у своїй країні з метою арешту. Затриманого іноземця передали представникам Національної поліції в Житомирській області.

У Житомирській області прикордонники Житомирського загону та правоохоронці Національної поліції сьогодні вночі виявили 19-річного іноземця, якого розшукував Інтерпол за підозрою у сутенерстві.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

«Сьогодні під час оформлення рейсового автобусу сполученням «Санкт-Петербург - Кишинів» в пункті пропуску «Виступовичі» прикордонники Житомирського загону виявили громадянина Республіки Молдова, який знаходиться в міжнародному розшуку», - уточнили у відомстві.

Читайте такожНа Одещині прикордонники затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

Відносно іноземця спрацювала база даних міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол», відповідно до якої 19-річний молдаванин перебуває в розшуку з метою арешту. Як з’ясувалось, цього чоловіка розшукують в його країні за підозрою у сутенерстві.

Наразі іноземця встановленим порядком передали представникам Національної поліції в Житомирській області.