В Одесі звільнили вчительку, собака якої загриз на вулиці кішку

Інформацію про інцидент, а також фотографію вчительки в соціальних мережах розмістили волонтери, що викликало в місті великий резонанс.

В Одесі звільнено вчительку загальноосвітньої школи, собака якої минулого тижня загриз на вулиці кішку.

Як повідомили УНІАН в мерії Одеси, звільнено вчительку середньої школи №27.

«Жінку звільнено відповідно до статті КЗпП «за згодою сторін», - відзначили в мерії.

Як пояснили УНІАН у міськраді, минулого тижня на вулиці Краснова мав місце прецедент. Зокрема, жінка вигулювала великого собаку без намордника.

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Біля офісу банку «Південний» собака накинувся на бездомну кішку, яку підгодовували співробітники фінустанови. За словами очевидців, господиня на поведінку свого вихованця не реагувала, а «лише спостерігала за тим, що відбувається».

Інформацію про це, а також фотографію вчительки в соціальних мережах розмістили волонтери, що викликало в місті великий резонанс.

Раніше у Німеччині домашній пес загриз на смерть немовля.