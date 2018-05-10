Сутички біля будинку Льовочкіна: нацгвардієць розбив голову журналісту (фото)

"Нацкорпус" оголосив про боротьбу з власниками "Інтера".

Представники "Національного корпусу" та "Національних дружин" під час візиту до особняка народного депутата Сергія Льовочкіна в Козині знесли загородження, що закривало прохід до річки Козинка.

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Під час цього сталася сутичка з поліцією, в якій постраждав журналіст видання Gazeta.ua. Нацгвардієць розбив йому голову, передає LB.ua.

Наразі частина людей змогла потрапити до води, решта розписує стіни споруджуваного будинку патріотичними гаслами та обклеює наклейками.

Як повідомляє Gazeta.ua, ім'я журналіста - Назар Мазилюк. У нього розбита голова в ділянці потилиці.

"Активісти розмовляли з поліцейськими на вулиці. Я підійшов, щоб це зняти. І в один момент всі почали штовхатися. Поліцейські почали без розбору бити всіх кийками. Мене вдарив один із силовиків в голову", - розповів Назар.

Першу допомогу йому надали колеги. Журналіст викликав швидку допомогу і пише заяву в поліцію.

Нагадаємо, вчора "Нацкорпус" оголосив безстрокову акцію під телеканалом "Інтер" у зв'язку зі святковим концертом до 9 травня, який анонсував телеканал з пропагандистськими заявами ведучих.