У Києві на вулиці застрелили 25-річного хлопця

Поранення виявилося смертельним, чоловік помер в швидкій.

У Святошинському районі столиці сталося вбивство молодого чоловіка. Про це повідомляє Еспресо. Як стало відомо, один чоловік двічі вистрілив іншому чоловіку в живіт. Пораненого чоловіка віком 25 років госпіталізувала швидка. Поранення виявилося смертельним, чоловік помер в швидкій. На місці злочину працюють слідчі. Раніше УНІАН повідомляв, що у Херсоні ввечері 24 квітня застрелили місцевого бізнесмена Ігоря Пащенка.

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