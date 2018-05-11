У Києві на вулиці застрелили 25-річного хлопця

00:38, 11 травня 2018
Інциденти
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Інцидент стався у Святошинському районі / фото espreso.tv

Про це повідомляє Еспресо.

Як стало відомо, один чоловік двічі вистрілив іншому чоловіку в живіт. Пораненого чоловіка віком 25 років госпіталізувала швидка.

Поранення виявилося смертельним, чоловік помер в швидкій. На місці злочину працюють слідчі.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Херсоні ввечері 24 квітня застрелили місцевого бізнесмена Ігоря Пащенка.

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Теги: #Київ#стрілянина