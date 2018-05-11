Поліція розповіла подробиці смертельної стрілянини у Києві: вбивця втік (фото)
Внаслідок конфлікту зі стріляниною у Святошинському районі Києва загинув чоловік.
Читайте такожУ Миколаєві двоє п'яних військових влаштували стрілянину на автовокзалі (фото)
Про це повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Києві.
"Внаслідок конфлікту між трьома невідомими один з них кілька разів вистрілив в живіт опоненту. Від отриманих травм потерпілий помер. З місця події правопорушник зник", - розповіли в поліції.
Згідно з повідомленням, інформація про стрілянину на вулиці Академіка Булаховського надійшла в поліцію близько 21:00 10 травня.
На місце події виїхали наряди патрульних і слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.
Потерпілого у непритомному стані госпіталізували в медичний заклад, де від отриманих поранень він помер.
Оперативники встановлюють можливих свідків та очевидців злочину.