В Києві поліцейського побили битою через зауваження

Правоохоронець помітив, як біля автозаправки водій "Фольксвагена" створив аварійну ситуацію, про що сказав правопорушнику.

Столичні оперативники затримали чоловіка, який через зауваження побив битою поліцейського.

Про це повідомляє поліція Києва.Правоохоронець помітив, як біля автозаправки водій «Фольксвагена» створив аварійну ситуацію, про що сказав правопорушнику.

"Однак зловмисник із товаришами наздогнав працівника поліції та почав з’ясовувати стосунки, які закінчились побиттям поліцейського спортивним приладом. Подія трапилась на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці. До поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що вони госпіталізували 26-річного чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою голови", - йдеться у повідомленні.

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Нападником виявився 18-річний місцевий мешканець, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Свої дії він відмовився пояснювати на підставі статті 63 Конституції України. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою»,- додав Олексій Журавель.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину. За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше біля станції метро «Чернігівська» у Києві знайшли тіло поліцейського.