На Чернігівщині у ДТП загинуло подружжя та їхня однорічна дитина

Внаслідок ДТП водій із дружиною загинули на місці події. В салоні також було виявлено тіло їхньої однорічної дитини.

У Бахмацькому районі Чернігівської області у ДТП між селами Зеленівка та Осинівка загинуло подружжя та їхня малолітня дитина. Житель району, керуючи автомобілем Форд-Мондео, на районній автодорозі не вибрав безпечної швидкості, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з придорожнім деревом.

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Як повідомляють у поліції, зранку 11 травня на службу "102" до Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про автопригоду із загиблими. Внаслідок ДТП водій із дружиною загинули на місці події. За допомогою спецтехніки рятувальники вирізали їхні тіла з автівки. В подальшому в ході огляду автомобіля в салоні було виявлено тіло їхньої однорічної дитини.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині сталася смертельна ДТП: загинув дворічний хлопчик.