На Львівщині сталася смертельна ДТП: загинув дворічний хлопчик

Дворічний хлопчик був доставлений в реанімаційне відділення у вкрай важкому стані, з множинними травмами, помер в лікарні.

У Жидачівському районі Львівщини 10 травня внаслідок ДТП постраждало подружжя і загинув їх дворічний син.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася о 18:50 біля села Іванівці Жидачівського району.

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Внаслідок зіткнення автомобіля BMW-525, за кермом якого перебував 29-річний житель Львівщини, з автомобілем Opel Kadett, під керуванням 34-річного жителя Львівщини, отримали травми і були госпіталізовані в Жидачівську районну лікарню водій іномарки Opel, його 21-річна дружина і дворічний син.

«Дворічний хлопчик був доставлений в реанімаційне відділення у вкрай важкому стані, з множинними травмами. Помер в лікарні. У чоловіка та жінки діагностовано переломи кінцівок, у жінки також перелом щелепи», - зазначається у повідомленні.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Львівській області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, - карається позбавленням волі на строк до восьми років). Всі обставини ДТП встановлюються.