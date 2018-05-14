Акробатична ДТП на Дніпропетровщині: таксист "повісив" автомобіль на паркані і знеструмив увесь район

Lanos злетів з дороги, зніс стовп і обірвав дроти лінії електропередач, перекинувся та завис на паркані житлового приватного будинку.

13 травня близько 13:00 на вулиці Довголевській в районі нафтобази перекинувся автомобіль Daewoo Lanos. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

Про це Інформатор повідомляє з місця події. Причина аварії — недотримання пункту 12.1 Правил дорожнього руху.

На місце ДТП прибули співробітники поліції. За попередньою версією, водій порушив безпечну швидкість руху. В результаті Lanos злетів з дороги, зніс стовп і обірвав дроти лінії електропередач, перекинувся і завис на паркані житлового приватного будинку.

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Водій розповів, що тільки висадив пасажирів і рушав, як раптом його підрізала машина. Швидкість руху була невеликою.

В результаті події знеструмлено район. Енергетики попередили мешканців, що відновлювальні роботи займуть певний час. Без електрики доведеться провести до двох діб.