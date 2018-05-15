У Херсоні злочинці напали на ювелірний магазин і спалили автомобіль, тікаючи від поліції (фото)

При спробі затримання поліцейськими нападники здійснили збройний спротив, спалили одну зі своїх машин і втекли.

У Херсоні у понеділок ввечері, 14 травня, невідомі скоїли розбійний напад на ювелірний магазин у торговельно-розважальному центрі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"Поліцейські встановили, що у магазин увірвалися декілька чоловіків у масках. Погрожуючи предметами, схожими на зброю, зловмисники заволоділи ювелірними виробами", - йдеться в повідомленні.

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Інцидент стався о 20:50 торговому центрі "Фабрика". Постраждалих серед громадян внаслідок інциденту немає.

У поліції додали, що після вчинення злочину підозрювані втекли на автомобілі невідомої марки.

На території Херсонщини та трьох сусідніх областей було введено оперативний план перехоплення.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій).

За словами першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, при спробі затримання поліцейськими нападники здійснили збройний спротив, спалили одну зі своїх машин і втекли.

Нагадаємо, на Київщині невідомий здійснив розбійний напад на ювелірний магазин і застрелив охоронця.