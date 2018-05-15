На Чернігівщині собака виявив у литовця 26 кг наркотиків, які він віз із РФ у сховку у BMW Х5 (відео)

Для перетину кордону 22-річний наркокур'єр обрав "зелений" коридор, але його плани порушив прикордонний собака.

На Чернігівщині учора прикордонники виявили у громадянина Литви партію наркотиків вагою у 26 кг, яку він намагався переправити до України з Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Сеньківка», що в Чернігівській області, співробітники Держприкордонслужби разом із митниками та представниками СБУ завадили спробі перевезти через кордон 26 кг речовини, яка за зовнішніми ознаками схожа на наркотичні засоби. Її приховали в автомобілі «БМВ Х5». За кермом автомобіля в Україну з Російської Федерації прямував громадянин Литви.

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Для перетину кордону 22-річний чоловік обрав «зелений» коридор, демонструючи, що не має заборонених для перевезення речей. Однак під час огляду автомобіля спрацював натренований на пошук наркотичних речовин прикордонний собака.

Автомобіль направили на поглиблену перевірку, де після демонтажу конструктивних елементів кузова виявили спеціально обладнаний сховок, у якому розміщувалися 26 пакунків з порошкоподібною речовиною загальною вагою 26 кг. За зовнішніми ознаками частина речовини схожа на героїн, а інша - на медичний опіум сирця.

За цим фактом направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів). Виявлена речовина правоохоронними органами вилучена для проведення експертизи.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно троє українців везли наркотики з Іспанії у Росію, переховуючи їх у сховках у BMW X6 та BMW X5. Тепер їм загрожує 20 років в'язниці у Польщі.